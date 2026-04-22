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Cronaca | 22 aprile 2026, 17:03

Auto esce di strada e si ribalta in un cortile a San Biagio di Centallo

L’incidente nel primo pomeriggio. La vettura ha anche danneggiato seriamente una conduttura del gas

Le operazioni di recupero del mezzo incidentato

Le operazioni di recupero del mezzo incidentato

Strada provinciale 318 bloccata in località San Biagio di Centallo, dove un’auto che percorreva via Castelletto Stura è finita fuori strada andando a rovesciarsi nel cortile di un’abitazione presente lungo la carreggiata.

L’incidente si è verificato poco prima delle ore 14.30 di oggi, mercoledì 22 aprile, non coinvolgendo altri veicoli.

La vettura ha travolto e abbattuto la recinzione della casa causando anche seri danni alla conduttura di adduzione del metano.

Sul posto è intervenuta un’equipe di sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero – la persona alla guida della vettura non ha fortunatamente subito ferite particolarmente gravi –, insieme a vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Cuneo, a tecnici Italgas per la riparazione della conduttura distrutta e alla Polizia Locale di Centallo per i rilievi del caso.

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