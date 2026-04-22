Auto esce di strada e si ribalta in un cortile a San Biagio di Centallo

Strada provinciale 318 bloccata in località San Biagio di Centallo, dove un’auto che percorreva via Castelletto Stura è finita fuori strada andando a rovesciarsi nel cortile di un’abitazione presente lungo la carreggiata.

L’incidente si è verificato poco prima delle ore 14.30 di oggi, mercoledì 22 aprile, non coinvolgendo altri veicoli.

La vettura ha travolto e abbattuto la recinzione della casa causando anche seri danni alla conduttura di adduzione del metano.

Sul posto è intervenuta un’equipe di sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero – la persona alla guida della vettura non ha fortunatamente subito ferite particolarmente gravi –, insieme a vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Cuneo, a tecnici Italgas per la riparazione della conduttura distrutta e alla Polizia Locale di Centallo per i rilievi del caso.