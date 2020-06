Casoni, Fdi: "domani, il 2 giugno, in piazza per difendere gli Italiani"

Domani, martedì 2 giugno alle 11:15 Fratelli d’Italia manifesterà a Cuneo in Piazza Torino, all’angolo con via Roma e la Prefettura, per dare voce alla voglia di libertà e all’orgoglio del popolo italiano, dimenticato e vessato dal Governo.



La scelta della data non è casuale: scenderemo in piazza il giorno della Festa della Repubblica per restituire al nostro splendido Paese la dignità che merita, dando voce alle tantissime richieste dei cittadini completamente trascurati dal governo Conte. Artigiani, commercianti, agricoltori, piccole e medie imprese, professionisti, partite IVA, personale ospedaliero, infermieristico e sanitario, medici di base: intere famiglie abbandonate a se stesse, senza alcun supporto dallo Stato.



Il nostro Paese merita di più e per questo faremo sentire la nostra voce. Alla manifestazione statica parteciperanno anche l’Onorevole Monica Ciaburro e il nostro Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, che negli ultimi mesi si sono fatti portatori delle istanze dei cittadini del territorio in Parlamento e in Regione.



Invitiamo tutti coloro che vogliono protestare contro l’incapacità e l’inettitudine del governo Conte a partecipare, in totale sicurezza, con le mascherine e garantendo il distanziamento tra i manifestanti.



Ho letto la dichiarazione dell’ex-Senatore Menardi. Certamente, Giuseppe ha ogni diritto a esprimere la propria opinione, che, però, non è quella di Fratelli d’Italia, cui non risulta attualmente iscritto. Opinione, quella di Giorgia Meloni, che è premiata dai sondaggi, che danno Fratelli d’Italia in costante crescita ed oggi al 16.2%.



Il Coordinatore Provinciale



William Casoni