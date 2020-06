I vigili del fuoco di Ceva sono intervenuti per un incendio escavatore per taglio alberi a Perlo, in località Cascina Bricco.

E' successo nella serata di ieri 1° giugno. I vigili hanno lavorato per circa tre ore, riuscendo a domare l'incendio e a circoscrivere le fiamme, che fortunatamente non hanno raggiunto l'area boschiva.