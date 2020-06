Peveragno pensa alle attività estive per bambini e ragazzi: stasera e domani l'incontro aperto alle famiglie

Nella serata di oggi (mercoledì 3 giugno) si terrà infatti un incontro sul tema, in programma per le 21 presso la sala del Nucleo Protezione Civile in via Beinette 2. Presenti gli operatori de Gli Amici di Jimbandanda e quelli de Lo Scarabocchio, che illustreranno le proprie proposte per i bambini dai 3 ai 5 anni e per i ragazzi dai 6 ai 14.