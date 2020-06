Gubitosi entra nel team di Bonomi con delega su Innovazione e Digitale

Con la votazione a distanza che si è tenuta il 20 Maggio 2020, il consiglio generale di Confindustria ha ratificato la nomina di Luigi Gubitosi come vicepresidente elettivo , con delega al Digitale, nella nuova squadra capitanata da Carlo Bonomi.

Il nome di Luigi Gubitosi non ha certo bisogno di presentazioni, e nemmeno il suo impegno nel portare innovazione e nuove tecnologie in Italia. Nel corso della sua carriera Gubitosi ha rivestito importanti cariche in Fiat e Alitalia e ha sempre avuto un occhio di riguardo per gli investimenti sul digitale. Investimenti mirati e che hanno sempre avuto il compito di portare aggiornamenti e miglioramenti aziendali.



Luigi Gubitosi e l’impegno in TIM



Gli ottimi risultati che l’AD di TIM Luigi Gubitosi sta registrando nell’attuazione del “Piano strategico triennale 2020-2022” non sono di certo passati inosservati. La società guidata da Luigi Gubitosi e presieduta da Salvatore Rossi, ha iniziato un roseo cammino in un triennio di “rilancio” che prevede una serie di profondi cambiamenti in tutte le business unit di TIM.

Degno di nota inoltre l’impegno sul fronte digital divide: con “Operazione Risorgimento Digitale”, TIM si sta impegnando a garantire uguali condizioni di accesso alla rete alle diverse zone del territorio italiano, con un impegno ancor più intenso nelle settimane di emergenza Covid, quando l’accesso alla rete è risultato assolutamente indispensabile per fare fronte alle nuove necessità, prima fra tutte quella di bambini e ragazzi nel seguire le lezioni scolastiche.





Il Team che affiancherà Bonomi in Confindustria



Con l’approvazione da parte del Consiglio Generale di Confindustria delle proposte che Carlo Bonomi ha portato al momento della sua nomina come neo Presidente di Confindustria, si è proceduto all’ufficializzazione delle cariche. Oltre al nome di Luigi Gubitosi, gli altri vicepresidenti sono dunque:



Barbara Beltrame, con delega all’Internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli, con delega al Capitale umano; Francesco De Santis, con delega alla Ricerca e Sviluppo; Alberto Marenghi, con delega all’Organizzazione, allo Sviluppo e al Marketing Associativo; Maurizio Marchesini, con delega alle Filiere e alle Medie Imprese; Natale Mazzuca, con delega all’Economia del Mare e al Mezzogiorno; Emanuele Orsini, con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco; Maria Cristina Piovesana, con delega ad Ambiente e Sostenibilità; Maurizio Stirpe, con delega al Lavoro e alle Relazioni Industriali.