Bra: al via i lavori preliminari per la riqualificazione del secondo tratto di via Vittorio Emanuele II

Da lunedì 15 giugno a Bra prendono il via i lavori preliminari alla riqualificazione del secondo tratto di via Vittorio Emanuele II, compreso tra l’intersezione con via Rambaudi e la Chiesa della Croce.

Un intervento che nei prossimi due anni ridisegnerà una delle principali arterie del commercio cittadino, proseguendo l’opera di restyling già attuata nel primo tratto di via Vittorio. Come prima operazione si procederà nel corso dell’estate con la sostituzione dei sottoservizi (tubature idriche e fognatura), tramite cantieri che, progressivamente, interesseranno tratti dell’area oggetto di intervento.Secondo il cronoprogramma dei lavori, con conclusione prevista entro la fine di settembre, il primo tratto interessato (15 giugno – 15 luglio) sarà quello tra via Rambaudi a via Beato Valfrè.

A seguire, si procederà poi con l’area di via Vittorio Emanuele II compresa tra la chiesa di San Giovanni e la chiesa della Croce (15 luglio – fine agosto), per terminare con la parte centrale, ovvero quello che va dalla chiesa di San Giovanni a via Beato Valfrè.Nei tratti progressivamente interessati sarà sempre possibile l’accesso pedonale, mentre il transito veicolare sarà permesso solo ai residenti delle porzioni di strada interessate dai lavori.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica verticale.Nel periodo dei lavori riguardanti il primo tratto interessato dalla riqualificazione (via Rambaudi - via Valfrè), verrà istituito in via sperimentale il senso unico su via Craveri, all’incrocio con corso San Secondo, in direzione Chiesa di Santa Chiara. Inoltre, in via Ospedale, al semaforo, vigerà l’obbligo di proseguire dritto in direzione via Edoardo Brizio o di svoltare a destra in viale Madonna Fiori. Tale sperimentazione si inserisce nell’ambito del programma per la mobilità sostenibile in città, che nelle prossime settimane introdurrà ulteriori novità.