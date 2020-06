A Cavallermaggiore, oggi Le Cupole riaprono al pubblico dopo oltre 100 giorni di chiusura

Il complesso de Le Cupole di Cavallermaggiore riapre oggi, giovedì 11 giugno, dopo circa 103 giorni di chiusura dell’intera struttura compresa di sala da ballo, ristorante e parco acquatico.

“Un’estate nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza e sul distanziamento - spiega la proprietaria Federica Toselli - in un ambiente completamente igienizzato e sanificato”.

Il parco acquatico al suo interno ha già predisposto l’apposita informazione sulla misure di prevenzione con segnaletica e cartellonistica.

È stato predisposto inoltre un sistema di acquisto dei biglietti on line e la compilazione di modulistica di autocertificazione da consegnare all’ingresso che sarà contingentato.

“Si è ridotta notevolmente, per il momento, la capienza massima del parco rispetto agli anni scorsi per ridurre l’affollamento ed evitare prevedibili assembramenti”. All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 37,5 °.

Il parco sarà infine dotato di prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree interne al parco.

Come per altre realtà, si dovrà adottare il distanziamento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, a eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

In vasca si potrà entrare dopo avere fatto la doccia saponata e si potranno utilizzare gli scivoli mantenendo la distanza minima anche qui di un metro, salvo per i nuclei famigliari.

Lettini e attrezzature infine saranno igienizzati a ogni fine giornata.