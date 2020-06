Vettura in fiamme nella notte in via Mormanno di Savigliano, intervengono i vigili del fuoco

Incendio a una vettura in via Mormanno di Savigliano, in una zona non centrale del comune. L'auto ha preso fuoco nella notte. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle ore 1,30 di stanotte, venerdì 12 giugno.

Intervenuti per sedare le fiamme i vigili del fuoco di Savigliano insieme ai permanenti di Levaldigi. Le fiamme sono state spente immediatamente così che l'incendio non ha potuto coinvolgere altre vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Non si conoscono al momento le cause dell'incendio. Per accertare le cause sono stati effettuati i consueti rilievi dagli inquirenti.