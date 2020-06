Sanità: il ringraziamento di due nostri lettori cuneesi

desidero raccontare brevemente una storia personale dell’ultimo anno. É stato per me un anno sfortunato perché, in due diversi incidenti, sia mio marito sia io abbiamo riportato due gravi fratture necessitanti di trattamento chirurgico.

La vicenda di mio marito si è ulteriormente complicata poiché il suo incidente è avvenuto in una località oltremare dove è stato trattato chirurgicamente in urgenza con risultato purtroppo non soddisfacente.

Nello stesso tempo però la fortuna ha voluto venirci incontro offrendoci la possibilità di usufruire delle cure del Dottor Vincenzo Ciriello che qui voglio ringraziare non solo per la sua capacità chirurgica nel trattamento di due fratture molto complesse (per quanto riguarda mio marito ha dovuto reintervenire per porre rimedio al risultato del primo intervento) ma anche per la non comune umanità con cui ha saputo aiutarci a superare momenti per noi molto difficili.