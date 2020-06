Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno. Coinvolto un camion che isi è ribaltato lunga la strada provinciale 184 in frazione Gerbo di Fossano.

Sul posto sta operando l'autogru dell'Aci per rimettere in carreggiata il mezzo. Sul posto quattro pattuglie della polizia locale di Fossano per la gestione della viabilità.

La strada è momentaneamente chiusa.