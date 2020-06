Venerdì 26 giugno “Europa ed emergenza sanitaria: fatti e percezioni”

Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest, con Scrittorincittà e Associazione Apice organizzano, venerdì 26 giugno 2020 alle 21, un incontro online dal titolo “Europa ed emergenza sanitaria: fatti e percezioni” con ospiti l’Economista Prof. Carlo Cottarelli e del giornalista Direttore de “La Stampa” Massimo Giannini.



L’emergenza sanitaria Covid-19 ha fatto insorgere nuove sfide di tipo sanitario, che hanno forti impatti di natura economica e sociale. L’Unione europea sta adottando diversi pacchetti di aiuti per sostenere gli Stati membri nell’adozione di azioni risolute per mitigare l’impatto socioeconomico della pandemia e sostenere l’occupazione. La complessità di queste azioni intraprese non è sempre di facile lettura e funge quindi da terreno fertile alla diffusione di fake news o notizie incomplete o inesatte. Per provare a distinguere tra fatti e percezioni, se ne discuterà in dialogo con l’economista Prof. Carlo Cottarelli e con il Direttore de La Stampa Massimo Giannini. L’incontro sarà visibile sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Scrittorincittà e sulla pagina Facebook Europe Direct Cuneo e Apice Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa.