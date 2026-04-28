Mondovì, riqualificazione campi ex-Valeo: ok dalla Giunta al progetto esecutivo

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di adeguamento normativo e di sicurezza relativo al centro sportivo Monregale (i cosiddetti campi “ex Valeo”) di corso Francia 10. Tre, in particolare, i macro-interventi previsti per un ammontare complessivo pari a 130.000 euro: la realizzazione di un impianto di illuminazione e di sicurezza centralizzato (costituito da un gruppo di continuità soccorritore che alimenterà dei nuovi punti luce a LED di nuova installazione), per garantire un corretto illuminamento lungo le vie di esodo e le uscite di sicurezza dell’impianto sportivo; la realizzazione di un impianto manuale di segnalazione sonoro per allarme incendi nella porzione adibita a pubblico spettacolo e nelle relative vie di esodo; l’attuazione di appositi interventi di manutenzione straordinaria sui quadri elettrici esistenti. Una progettualità, quest’ultima, che non trova immediata copertura finanziaria nelle risorse comunali, ma che verrà non a caso candidata a valere sul “Bando per la concessione di contributi per la manutenzione e la riqualificazione degli impianti sportivi – anno 2026” della Regione Piemonte.

"Continua l’impegno della nostra Amministrazione per valorizzare l’impegno e la dedizione delle singole realtà attive sul territorio e per riqualificare gli impianti sportivi comunali» il commento del sindaco Luca Robaldo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora e dell’assessore allo Sport Alessandro Terreno. «Accanto ai contributi concessi alle associazioni locali e alle progettualità già avviate di tipo strutturale, come la nuova palestra con spogliatoi a servizio del campo di atletica, proseguono anche gli investimenti e la ricerca fondi volti a riqualificare e rimettere in sicurezza le tante strutture comunali, come già fatto nei mesi scorsi con il campo da baseball. Nel caso specifico, oltre a ringraziare la Monregale per il lavoro portato avanti in questi anni, candideremo il progetto esecutivo appena approvato all’apposito bando regionale, per poi integrare l’ammanco con nuove risorse esterne ovvero con contributi comunali. Lo sport come strumento di sviluppo comunitario, insomma, per una città che vuole sempre più posizionarsi a livello sovralocale, grazie ai successi e alla serietà di tante società monregalesi come la Monregale e agli eventi ad ampio respiro come il 4xBaseball, l’Étape Mondovì e il Torneo della Ceramica".

"Accogliamo con grande piacere l’approvazione del progetto esecutivo in essere - la dichiarazione del presidente della Monregale Calcio Alessandro Curti - e ci auspichiamo che lo stesso possa trovare molto presto l’apposita copertura finanziaria. Un sentito ringraziamento, in tal senso, all’Amministrazione comunale per il percorso intrapreso e per l’impegno profuso: come società abbiamo intenzione di impegnarci a fondo per rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel tessuto sociale e sportivo di tutto il Monregalese. Poter contare, nel caso, su campi riqualificati e rimessi in sicurezza non potrà che facilitarci il cammino".