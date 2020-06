Alba: il sindaco e il consigliere con delega all’Agricoltura hanno incontrato le associazioni di categoria Cia, Coldiretti e Confagricoltura

Si è tenuto ieri, martedì 23 giugno, in Comune ad Alba l’incontro tra le associazioni di categoria Cia, Coldiretti e Confragricoltura e il sindaco Carlo Bo insieme con il consigliere Mario Sandri che ha recentemente ricevuto la delega all’Agricoltura. Ivan Rogati (Cia), Cesare Gilli (Coldiretti) e Alessandro Bottallo (Confagricoltura) hanno voluto portare all’attenzione dell’amministrazione comunale le istanze dei loro associati, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria vissuta in questi mesi.

“Continua il confronto costruttivo – dichiara il sindaco Carlo Bo - per comprendere al meglio le iniziative da portare avanti in collaborazione con la consapevolezza che, in questo territorio, quando si parla di agricoltura non si può non tenere conto del collegamento sinergico con il turismo. Entrambi i settori, egualmente strategici per la città, devono poter ripartire quanto prima a pieno ritmo”.