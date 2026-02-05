Aido Bagnolo, Barge e Valle Po: assemblea annuale e nuovi progetti nelle scuole per diffondere la cultura del dono

Bruno Vottero, presidente gruppo intercomunale Aido di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po, durante un incontro sulla donazione di organi e tessuti

Come previsto dallo statuto e dal regolamento nazionale, il gruppo intercomunale di Aido di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po è chiamato, anche quest’anno, a svolgere l’assemblea ordinaria intermedia entro il mese di febbraio. Tutti i soci sono invitati a partecipare all’appuntamento fissato per sabato 21 febbraio, alle 14,30, nella Biblioteca comunale di Bagnolo Piemonte, (in via Andrea Borgia 1).

“Nel corso dell’assemblea – spiega Bruno Vottero presidente del sodalizio - verranno affrontati i principali punti previsti dall’ordine del giorno, a partire dall’elezione del presidente e del segretario dell’assemblea, per poi passare alla presentazione, discussione e approvazione della relazione sull’attività svolta nel 2025, del bilancio consuntivo dello stesso anno, del bilancio preventivo 2026 e della programmazione delle iniziative future, in linea con le indicazioni emerse dall’assemblea provinciale. È inoltre prevista la definizione degli eventuali contributi a carico dei soci”.

Il gruppo intercomunale Aido opera su un territorio molto ampio, che comprende i Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo e Sanfront, estendendosi anche ai centri di Torre San Giorgio, Moretta e Cardè nella pianura. L’assemblea rappresenta quindi un momento importante non solo dal punto di vista amministrativo e burocratico, ma anche come occasione di confronto e condivisione tra volontari, sostenitori e cittadini interessati.

“Grande spazio – prosegue Vottero - sarà dedicato alla programmazione delle attività per l’anno in corso, molte delle quali sono già state avviate. Tra queste rientrano gli incontri nelle scuole superiori nell’ambito del progetto “Porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te”, rivolto alle classi quarte, e il progetto “Oggi a scuola imparo a donare”, destinato agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado.

Proprio quest’ultimo progetto vedrà anche per l’anno scolastico in corso la collaborazione tra Aido e altre realtà del territorio impegnate nella promozione della solidarietà e della donazione, tra cui Admo, i gruppi donatori di sangue dell’Adas di Barge, Sanfront e Paesana, il Gasm di Revello e la Fidas di Bagnolo Piemonte. Gli incontri coinvolgeranno gli studenti delle scuole di Bagnolo Piemonte, Barge, Revello, Sanfront e Paesana, con un percorso informativo e formativo a 360 gradi sul tema della donazione di sangue, midollo osseo, organi, tessuti e cellule”.

Dal 1992 il gruppo Aido porta avanti questa missione nelle scuole del territorio e, in oltre trent’anni di attività, ha incontrato più di 8.280 studenti. Nel corso dell’anno scolastico attuale saranno 234 i ragazzi coinvolti. Il progetto prevede un primo incontro di carattere medico-scientifico, condotto anche quest’anno dal dottor Dario Ferrero, seguito da un secondo momento dedicato alle testimonianze dirette di trapiantati e donatori, che raccontano esperienze di rinascita e di grande solidarietà.

Gli incontri, dieci in totale, inizieranno il 12 febbraio e proseguiranno fino al 10 marzo. Al termine del percorso, agli studenti verrà chiesto di realizzare elaborati creativi come disegni, poesie, ricerche o video, che saranno premiati a fine anno scolastico.

L’assemblea del 21 febbraio è aperta non solo ai soci, ma anche a sostenitori e cittadini interessati, con l’obiettivo di far conoscere più da vicino l’associazione e offrire informazioni corrette su un tema delicato e fondamentale come quello della donazione. Un’occasione preziosa per condividere idee, raccogliere suggerimenti e continuare a diffondere la cultura del dono, basata su scelte consapevoli e sulla solidarietà verso chi è in attesa di una possibilità di vita.