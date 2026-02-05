Revello, 150mila euro dalla Regione per la sicurezza idrogeologica

Il Comune di Revello ha ottenuto un contributo di 150 mila euro dalla Regione Piemonte nell’ambito dei Fondi di Sviluppo e Coesione, destinati a interventi con ricadute sovracomunali all’interno dell’Area Omogenea Terre del Monviso. Il finanziamento rientra nello stanziamento complessivo di 1 milione e 175mila euro assegnati alla Provincia di Cuneo per il sostegno a dodici progetti strategici sul territorio.

Le risorse consentiranno all’amministrazione comunale di avviare un articolato progetto di mitigazione del rischio idrogeologico, pensato per rispondere alle criticità emerse negli ultimi anni in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi. Gli interventi interesseranno diversi corsi d’acqua minori e condotte intubate che attraversano aree abitate o infrastrutture considerate strategiche per i collegamenti con la valle Po, con l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre il pericolo di esondazioni.

“Il progetto – spiegano dal Municipio - è denominato 'Interventi di sistemazione dei rii minori nel Comune di Revello' e redatto dall’ingegner Mauro Dematteis dello Studio Tecnico Pantidro di Cuneo, prevede opere di pulizia, adeguamento e messa in sicurezza dell’intero reticolo idrografico comunale. In particolare, lungo il Rio San Giovanni è programmata la pulizia dell’alveo con la rimozione di alberi e vegetazione e la realizzazione di una briglia selettiva a pettine, in grado di trattenere tronchi, rami e materiale solido prima del tratto intubato. Sul Rio Santa Croce e in via Carrà si interverrà con la riprofilatura del corso d’acqua per migliorare il deflusso e con la sistemazione del tratto stradale che attraversa un impluvio naturale.

Ulteriori lavori sono previsti in via Generale Mosca Riatel e in via Saluzzo, dove verranno sostituite tubazioni irrigue e condotte interrate sottodimensionate con infrastrutture di diametro maggiore, così da limitare le esondazioni durante le piogge intense. In località Comba San Grato, infine, è prevista la realizzazione di una briglia selettiva a monte della strada comunale e la sostituzione di due tratti intubati con condotte più adeguate alle attuali esigenze idrauliche”.

L’investimento complessivo ammonta a 165 mila euro, di cui 150mila finanziati dalla Regione Piemonte, mentre la restante parte sarà a carico del Comune.

“Il progetto – dicono gli amministratori comunali - è stato approvato all’unanimità dalla Giunta e rappresenta un intervento concreto a tutela del territorio e dei cittadini, rafforzando la capacità di risposta di Revello di fronte ai cambiamenti climatici e migliorando la sicurezza delle aree più esposte”.