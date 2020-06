Oltre 8 mila e 300 euro dalla Burgo di Verzuolo e dipendenti all’Officina delle Idee per l’Ospedale di Saluzzo

8 mila 396 euro: è la cifra che l’associazione “Officina delle idee” ha ricevuto nei giorni scorsi dalla Burgo Group e dai dipendenti dello stabilimento di Verzuolo.

In base ad un accordo i lavoratori donare un’ora del proprio lavoro, il cui controvalore economico sarebbe raddoppiato dall’Azienda.

"L’iniziativa della raccolta fondi, che si è concretizzata nei mesi scorsi – spiega Giovanni Damiano dell’Officina delle idee -è nata dalla volontà congiunta dell’Ingegner Raffaele Marinucci, direttore dello stabilimento e delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. Insieme è stato sottoscritto un accordo aziendale in cui si stabiliva che i lavoratori potevano donare un’ora del proprio lavoro, il cui controvalore economico sarebbe stato raddoppiato dall’Azienda.

I soldi così raccolti sono stati devoluti a sostegno dell’Ospedale di Saluzzo, impegnato nella battaglia contro il Covid 19, per tramite dell’Associazione “Officina delle idee” che si è prodigata in questi mesi in questa direzione.

“All’iniziativa ha aderito circa il 95% degli oltre 230 dipendenti - precisa Paolo Ferrero responsabile del Personale - quindi un momento di piena condivisione e unità all’iniziativa da parte delle componenti aziendali, abituate spesso a relazioni dialettiche”.

“Burgo Group ha forti radici nel Saluzzese e lo ha dimostrato ancora una volta con questo gesto – afferma Damiano - Un grazie sincero per il sostegno e la fiducia: alla direzione ed ai dipendenti, che hanno così confermato l’importanza di un Ospedale funzionale, vicino alla gente”.