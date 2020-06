La scuola dell'infanzia di Sant'Albano ringrazia la Protezione Civile

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Sant’Albano Stura ringraziano i volontari della Protezione Civile, coordinati dal Signor Sergio Bottero, per aver consegnato ad ogni famiglia il materiale scolastico dei figli e ai Signori Ribotta per aver custodito, a casa loro, tutto il materiale fino alla consegna.

Colgono l’occasione per estendere il loro grazie anche alle mamme rappresentanti per la continua ed attenta collaborazione in questo periodo di didattica a distanza e per essere state un prezioso “ponte di comunicazione” tra insegnanti, genitori e bambini. Grazie di cuore!