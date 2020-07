Asl CN1: approvata la relazione 2019 sulla Performance

L’azienda sanitaria CN1 ha approvato e adottato la relazione sulla performance per l’anno 2019.



Il documento è lo strumento mediante il quale le amministrazioni pubbliche illustrano ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. Inoltre, costituisce un momento di analisi e di riflessione sull’operato aziendale e vuole rappresentare un’occasione per rileggere i risultati effettivi e concreti in una logica di miglioramento e di innovazione.



La relazione fornisce alcune caratteristiche del contesto in generale ed espone gli elementi caratterizzanti l'azienda in termini di strutture organizzative, personale in servizio e indicatori economico-finanziari.

Il Piano della Performance e la Relazione, unitamente al documento di validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Asl all’indirizzo: http://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance/