Bra: proseguono i lavori in via Vittorio Emanuele II

Proseguono, con la sostituzione dei sottoservizi (tubature idriche e fognatura), i lavori preliminari alla riqualificazione del secondo tratto di via Vittorio Emanuele II a Bra. Mentre si stanno ultimando gli interventi tra via Rambaudi e via Beato Valfrè (fine lavori prevista entro il 10 luglio), da lunedì 6 luglio 2020 si inizierà ad operare nel tratto compreso tra la chiesa di San Giovanni e la chiesa della Croce (fine lavori stimata nel mese di agosto).Nei tratti progressivamente interessati sarà sempre possibile l’accesso pedonale, mentre il transito veicolare sarà parzialmente permesso ai residenti, in funzione dell’andamento dei lavori. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica verticale. E’ confermato come da calendario il servizio di raccolta rifiuti.