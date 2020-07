69enne colto da malore a Ostana: astanti ed emergenza sanitaria gli salvano la vita

P.G., 69enne originario di Roma, è stato colto da malore, ieri (sabato) mentre si trovava in alta Valle Po, in una struttura ricettiva di Ostana.

L’uomo, dopo la chiamata di emergenza lanciata al numero unico 112, è stato immediatamente soccorso dall’emergenza sanitaria, giunta sul posto con l’automedica di Paesana e l’ambulanza di Barge.

Il 69enne si trovava in arresto cardiaco, e i sanitari hanno continuato le manovre rianimatorie poste in essere dagli astanti sul posto. Grazie alla rianimazione – che in gergo viene in questo caso viene definita “precoce” – e all’intervento dell’equipe, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere.

È stato quindi chiesto l’intervento dell’elisoccorso, per un celere trasporto in ospedale. Il mezzo aereo, decollato dalla base di Levaldigi, è atterrato nella piazzola nel centro di Crissolo, dove la barella con l’uomo è stata imbarcata a bordo dell’elicottero.

Da qui, l’elisoccorso è decollato per l’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano. All’uomo i sanitari hanno attribuito un codice rosso, di estrema gravità.