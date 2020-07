Frabosa Soprana: annullata la storica Sagra della Raschera

Tradizione, per un attimo, accantonata: la Sagra della Raschera 2020 di Frabosa Soprana non si terrà. L'ha annunciato l'amministrazione comunale, comunicando l'annullamento di una delle kermesse estive più rinomate dell'intera provincia di Cuneo.

Le ragioni di questa cancellazione devono essere ricercata, ovviamente, nella pandemia di Coronavirus: come spiegano dal municipio, ha pesato nella decisione "l'impossibilità di prevedere, allo stato attuale, l'andamento epidemiologico e le tempistiche e modalità applicative di ulteriori provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza eventualmente necessari oltre la data del 14 luglio".

Inoltre, va tenuto a mente "il rischio di dover posticipare o annullare l'evento a ridosso della data prevista di svolgimento, con conseguenti problematiche connesse al rimborso dei canoni di occupazione suolo pubblico versati dagli espositori partecipanti e alla definizione dei rapporti contrattuali con gli operatori economici affidatari dei servizi e delle forniture necessarie all'allestimento, con i gruppi folkloristici e bandistici partecipanti alla sfilata tradizionale e alla gestione della manifestazione nel sul complesso".

Per non parlare, inoltre, dell'impossibilità di garantire l'ottimale realizzazione della manifestazione in caso di slittamento ad altra data, stanti la tradizione di svolgimento nel periodo di Ferragosto, le conseguenti defezioni da parte di espositori e la possibile coincidenza con eventi analoghi già programmati sul territorio cuneese.

Tuttavia, al fine di non disperdere completamente la tradizione, il Comune ha deciso di organizzare per la sola giornata del 15 agosto (dalle 8 alle 19) ed esclusivamente nella centrale piazza Marconi e in parte di piazza Municipio un mercatino straordinario di prodotti alimentari, denominato "Aspettando la Sagra 2021…".

Sarà a tal proposito garantita la presenza di personale e volontari per i necessari controlli, assicurando contingentamento degli ingressi e vigilanza degli accessi, mantenimento del distanziamento interpersonale, accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, disinfezione delle mani, uso dei guanti nelle attività di acquisto e utilizzo di mascherine da parte degli operatori e dei clienti. Stabilita anche una tariffa forfettaria per la partecipazione, quantificata in 35 euro e comprensiva della TOSAP e della TARI.

Il 14 e 15 agosto, inoltre, dovrebbero avere luogo gli spettacoli comici di Beppe Braida e dei Trelilu.