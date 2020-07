Il tributo del Caffè Letterario di Bra al maestro Ennio Morricone nelle parole di Paolo Paglia

Il direttore e compositore albese ebbe il privilegio di conoscere Morricone ad uno dei suoi rari corsi: “ Inevitabile non essere colpiti e forse anche intimoriti dal suo modo di porsi, un uomo che palesava la sua serietà e autorevolezza da ogni poro. In pochi conoscevano il mondo del cinema in toto come lui e tecnicamente lavorava realmente all’unisono sia con i registi che con i montatori essendo un esperto anche nei minimi particolari ”.

Ennio Morricone ha fatto sognare il mondo con le sue colonne sonore e la sua carriera è stata impreziosita da 2 premi Oscar tra cui uno alla carriera per i suoi magnifici e multiformi contributi nell’arte della musica per film. Come riconosce anche Paolo Paglia: “Il maestro lascia una grande eredità non solo di musica che egli stesso dirigeva - dirigeva unicamente quella -, ma di un apporto quasi da certosino nell’elaborare orchestrare e creare tra le più belle melodie della storia della musica da film”. E conclude: “Per quanto mi riguarda nella mia memoria rimane il suo sguardo severo e la fermezza nelle proprie convinzioni. Personalmente ho elaborato molta sua musica per i nostri concerti, ma sempre con un fondo di timore reverenziale e umiltà”.