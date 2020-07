Incidente sulla provinciale 662 a Marene: due mezzi coinvolti, ferita una donna

Secondo sinistro stradale in pochi giorni sulla S.P. 662: è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina nel comune di Marene, all’intersezione con via delle Valli, dove si sono scontrati una Fiat 500 ed un Volkswagen Tuareg.

A seguito dell’urto la Fiat 500 è uscita di strada e la conducente è stata presa in cura dai sanitari intervenuti sul posto e trasportata all’ospedale S.S. Annunziata di Savigliano; le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Savigliano ed all’emergenza sanitaria, sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Terre della Pianura, una giunta da Savigliano in supporto all’operatore di stanza alla sezione distaccata di Marene e sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Il traffico ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.