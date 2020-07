Peveragno, Adriano Renaudi alle elezioni 2020: "Non in corsa per una poltrona, ma per far ripartire il territorio, la gente e le attività"

Adriano Renaudi, eletto per la prima volta nel 1985 ha partecipato all’amministrazione comunale, a vario titolo nei ruoli di consigliere, vicesindaco ed assessore, in più legislature fino all’anno 2010, per venticinque anni consecutivi.

Dopo una pausa decennale dalle attività del palazzo comunale, molti amici e cittadini mi chiedono di tornare ad occuparmi di Peveragno. Questa volta nella veste di sindaco, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale previste per il settembre 2020.

"Cercheremo di lavorare per Peveragno con una squadra di persone attive e ricche di esperienze nei vari settori. Esperienze e competenze oggi più che mai necessarie per “la buona amministrazione”. Con il gruppo, non siamo in corsa per una poltrona ma per far “ripartire” Peveragno, il suo territorio, la sua gente, le sue attività" sottolinea Renaudi.

"Il 2020 con l’emergenza Covid ci ha costretti a riflettere sui grandi problemi del mondo e a concentrarci parallelamente sull’importanza di una realtà territoriale come la nostra, sana, attiva, partecipe e solidale sia sotto il profilo economico che dal punto vista civile e sociale. E’ il momento di ripartire e crescere e Peveragno può farcela, ma dobbiamo cogliere tutte le opportunità tra cui il potenziamento di un aspetto, a mio parere, trascurato in questi anni: l’accesso ai fondi per lo

sviluppo delle aree montane previsti dai bandi europei, dalle Fondazioni, con una particolare attenzione anche alle previsioni nel bilancio comunale".

"Non si tratta di demagogia, ma di una semplice presa d’atto che un attento amministratore deve fare se vuol vedere crescere il proprio paese. La nostra gente, attiva ed intraprendente non ha mai perso tempo e l’ambizione per il lavoro, i figli e l’educazione ha spinto i peveragnesi a migliorare sempre, anche con piccole imprese famigliari - continua Renaudi - . Oggi, le difficoltà dovute alla crisi economica, la burocrazia sempre più strozzante, la pressione fiscale e gli adempimenti previsti per chiunque tenti di iniziare un’attività, richiedono a mio parere, una maggiore attenzione, da parte dell’amministrazione comunale, alle realtà locali impegnate nello sviluppo del territorio, qualunque esse siano. Dev’essere garantita una progettualità da parte dell’amministrazione che aiuti le realtà locali promuovendo il nostro territorio nel concentrico e nelle frazioni, appoggiando tutto ciò che può dare visibilità al nostro paese, con particolare attenzione alle risposte che da ormai cinque anni i nostri cittadini attendono. Prime fra tutte, la palestra delle scuole medie, inutilizzabile, e la situazione di degrado in cui versa il piazzale delle poste, che richiedono interventi urgenti ed immediati".