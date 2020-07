Saluzzo, stasera secondo venerdì di apertura serale dei negozi

Stasera 10 luglio, secondo venerdì di apertura serale, fino alle 23, dei negozi del "Centro commerciale naturale” di Saluzzo. Le altre date del Ccn in programma, sempre il venerdì sono il 17,24 e 31 luglio.

Massimo Rea, presidente delll’associazione nata nel 2018 (costituita a gennaio 2020),oggi con 167 aziende aderenti: "Sono tra le novità post lockdown, i venerdì serali anziché nei giovedì di luglio, come gli anni passati e ci saranno delle promozioni con sconti. Intanto – continua Rea - abbiamo già distribuito le nuove tovagliette promozionali, sulle quali sono riportati i nomi delle attività aderenti. Contemporaneamente anche le cartoline e locandine. Tra le novità anche le aperture dei negozi la prima domenica del mese a partire settembre".

Il centro commerciale naturale si arricchirà inoltre di una tessera magnetica che, come dice Rea: "si potrà utilizzare sia come carta fedeltà da parte dei consumatori che come “card” vera e propria, tra le aziende e gli aderenti al Ccn, per poter così usufruire di tutte le promozioni in atto.

È inoltre prevista un’App dedicata che si potrà scaricare sul proprio cellulare». Il sito “ccnsaluzzo.it” oltre a essere un punto di riferimento per conoscere l’associazione presenterà a breve anche una parte dedicata all’e-commerce dove si potranno fare acquisti on line nei negozi aderenti.

L’associazione è visibile su Facebook e Instagram.

Il progetto ha come partners economici il Comune di Saluzzo con Terres Monviso, come soci sostenitori Confcommercio e Confartigianato e la Fondazione Bertoni come partner tecnico.

"Una bella iniziativa che continua quella delle aperture serali attivata alcuni anni addietro e che porta vivacità e movimento in negozi ed esercizi commerciali" – commenta l’assessore alle attività produttive Francesca Neberti.