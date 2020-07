A Savigliano l’omaggio a Ennio Morricone 

Omaggio al maestro Ennio Morricone offerto dal comune di Savigliano ai propri cittadini.

Sabato 18 maggio dalle 21 fino a mezzanotte, piazza Santarosa risuonerà dalla terrazza della Torre Civica con le note del Premio Oscar e compositore di tante colonne sonore, da quella per il film “the Heightful Eight”, che gli ha fatto vincere la celebre statuetta, a quelle per pietre migliori del cinema come “Gli Intoccabili” e “Una Pistola per Ringo”.

Per l’occasione i bar e i ristoranti sulla piazza resteranno aperti mentre il dj set animerà la città in questa estate dove tanti eventi sono purtroppo stati annullati a caduta del Covid 19.

“È stata un’aggiunta agli eventi estivi - spiega l’assessore Petra Senesi - ci è sembrato naturale fare un omaggio a un maestro come Ennio Morricone e in più aggiungere un evento in piazza Santarosa. Non è stato possibile fare l’Urban Music ma abbiamo pensato a questo evento musicale sulla terrazza e sulla piazza che è il cuore della nostra città. Ovviamente sarà un evento in cui non si balla ma si potrà godere della musica di Morricone”.

Restando in tema di musica, da oggi, venerdì 10 luglio 2020, è revocato il divieto di diffusione musicale nei dehor di bar e ristoranti.