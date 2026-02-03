Savigliano, si presenta “Il cortile di via Mazzini” di Beppe Magliano

Venerdì 6 febbraio, alle 17.30, presso l'ex chiesa di Sant’Agostino in piazza Arimondi, sarà presentato “Il cortile di via Mazzini”, di Beppe Magliano.

Si tratta di un romanzo che intreccia vite, segreti e memorie in un cortile di provincia, fra gli anni '30 e gli anni '60 del Novecento. A far conoscere gli abitanti del cortile è Fausto, bambino curioso, che vive con i genitori al terzo piano. Lui entra nelle case dei vicini, raccogliendo parole, emozioni, silenzi; lui esce dal cortile per le prime amicizie ed esperienze.

«Le piccole storie degli abitanti del cortile – spiega Magliano – si intrecciano con la Storia italiana, ad abbozzare un vivace affresco di provincia e della società torinese. Il fascismo, la guerra, l'occupazione nazista, la liberazione, il boom economico, le migrazioni costituiscono la materia incandescente dentro cui le vite quotidiane e le mentalità del cortile si costruiscono e si modificano. La storia si svolge a Borgonovo, una cittadina della fertile pianura cuneese. Per il lettore saviglianese non sarà difficile riconoscere la propria città: la storia infatti è piena di indizi».

Nel corso della presentazione, Emma Mana dialogherà con l'autore. Ingresso libero.