Referendum sulla Giustizia: a Verzuolo l'incontro pubblico “Le ragioni del No”

Venerdì 6 febbraio, alle 18, il salone vetrato "Agostino Savio" di Palazzo Drago a Verzuolo (in via Marconi 13) ospiterà l’incontro pubblico sul Referendum Costituzionale in materia di giustizia, dal titolo “Le ragioni del No”.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) – Sezione Verzuolo e Valle Varaita.
L’incontro vedrà la partecipazione di relatori che approfondiranno le motivazioni contrarie al referendum.
Parteciperanno Andrea Cappellacci, magistrato e membro del comitato “Giusto dire No” di Piemonte e Valle d’Aosta; Antonio Elia, del Comitato Cuneese per il No al Referendum.
Interverrà anche Chiara Gribaudo vicepresidente del Partito Democratico e deputata alla Camera.
L'incontro sarà moderato da Giulio Testa, membro dell’Anpi Verzuolo-Valle Varaita.
L’evento, ad ingresso libero, è aperto a tutti.