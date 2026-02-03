 / Eventi

Eventi | 03 febbraio 2026, 16:56

Referendum sulla Giustizia: a Verzuolo l'incontro pubblico “Le ragioni del No”

Venerdì 6 febbraio, al salone vetrato Agostino Savio di Palazzo Drago, esperti e deputati discuteranno le motivazioni contrarie al referendum, con ingresso libero al pubblico

Palazzo Drago a Verzuolo sarà la sede dell'incontro

Venerdì 6 febbraio, alle 18, il salone vetrato "Agostino Savio" di Palazzo Drago a Verzuolo (in via Marconi 13) ospiterà l’incontro pubblico sul Referendum Costituzionale in materia di giustizia, dal titolo “Le ragioni del No”.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) – Sezione Verzuolo e Valle Varaita. 

L’incontro vedrà la partecipazione di relatori che approfondiranno le motivazioni contrarie al referendum.

Parteciperanno Andrea Cappellacci, magistrato e membro del comitato “Giusto dire No” di Piemonte e Valle d’Aosta; Antonio Elia, del Comitato Cuneese per il No al Referendum.

Interverrà anche Chiara Gribaudo vicepresidente del Partito Democratico e deputata alla Camera.

L'incontro sarà moderato da Giulio Testa, membro dell’Anpi Verzuolo-Valle Varaita.

L’evento, ad ingresso libero, è aperto a tutti.

