Tre giorni di festeggiamenti per il Carnevale braidese

In questo 2026 il Carnevale braidese offre ben tre giorni di festeggiamenti. Il momento clou della festa è in programma per sabato 14 febbraio alle 17, quando presso il teatro Politeama andrà in scena il “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns, spettacolo-concerto proposto dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’orchestra Alba Filarmonica e l’intervento teatrale del Collettivo Scirò. Musica e teatro giocano insieme, creando uno spettacolo divertente, leggero e coinvolgente, pensato per grandi e piccoli. I bambini sono invitati a partecipare in maschera. Il biglietto di ingresso costa 5 euro e può essere acquistato su ticket.it oppure a teatro il giorno dello spettacolo a partire dalle 16.

Lo spettacolo è preceduto il giorno precedente, venerdì 13 febbraio, dal “Carnival Party” organizzato dall’associazione Follemente in collaborazione con Live.it presso il centro polifunzionale Giovanni Arpino, in largo della Resistenza. L’appuntamento musicale in maschera è riservato ai maggiorenni. Il via alle danze è fissato per le 22.

Chiude i festeggiamenti la festa di Carnevale in piazza Giolitti promossa per domenica 15 a partire dalle 14,30 dall’Oratorio dei Salesiani all’interno del progetto “Oratorio fuori le mura”: il pomeriggio prevede animazioni, musica, giochi da tavolo e il concorso per la maschera più bella. In caso di maltempo l’appuntamento si terrà nell’auditorium del centro polifunzionale Arpino.