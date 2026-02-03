Esplorazione e libertà: arriva all’Iris di Dronero “Wild Days”, documentario di Yihan Guignard

“Camminare fa passare ogni tristezza, ti meriti del mondo ogni sua bellezza” cantano insieme Ermal Meta ed Elisa nel loro bellissimo brano intitolato “Piccola anima”. Un pensiero così vero per chi percorre le vette e respira le altitudini, ammirando scenari mozzafiato.

Sabato 7 febbraio arriva al cinema teatro Iris di Dronero un nuovo imperdibile appuntamento con la rassegna “Alt(r)e Vie – Cinema di sentieri e vette”, organizzata da O.P.S. Officina Per la Scena. Alle ore 21 ci sarà infatti la proiezione di “Wild Days” (Francia, 82’) di Yihan Guignard, un intenso documentario che racconta un’esperienza estrema di esplorazione e libertà.

È il racconto di quattro amici che decidono di attraversare l’Alaska in totale autonomia, affrontando cinquanta giorni di cammino tra ghiacciai, spazi sconfinati e silenzi assoluti. Il loro viaggio si snoda nel cuore del Denali, uno dei territori più remoti e affascinanti del pianeta, dove la natura impone le proprie regole e ogni scelta può diventare decisiva.

“Wild Days è il racconto di un tempo dilatato, lontano dalle convenzioni della vita quotidiana, in cui l’essenzialità diventa necessità e l’amicizia si trasforma in una vera e propria forma di sopravvivenza - spiegano gli organizzatori - Attraverso immagini potenti e un ritmo contemplativo, il film restituisce tutta la forza di un’esperienza umana e collettiva che mette al centro il rapporto profondo tra l’uomo e l’ambiente selvaggio. Un’opera che invita lo spettatore a rallentare, ad ascoltare la natura e a interrogarsi sul significato più autentico dell’avventura e della libertà.”

Presentandosi con la tessera del CAI si otterrà uno sconto sul biglietto.

Per informazioni e prenotazioni contattare: cineteatroiris.ops@gmail.com