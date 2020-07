Come valorizzare il tuo ambiente domestico con una scala interna di design

Avere un ambiente domestico su più livelli è il desiderio di molti e la scala interna, in questo caso, diventa un elemento essenziale dell’arredamento. Per collegare i diversi piani dell’abitazione non si deve scegliere una scala che si limiti ad essere funzionale, ma si deve optare per una che possa valorizzare la casa e che sia coerente con lo stile della stessa.

L’aver compreso che questo elemento debba diventare parte dell’arredamento e che possa rappresentare in alcuni casi il punto di forza della casa, sta spingendo sempre più clienti ad investire su scale interne di alta qualità , come quelle proposte da Duelle Scale, eccellenza del settore con più di 30 anni di esperienza.

Rivolgendosi a questa azienda specializzata sarà possibile non solo acquistare i modelli già presenti in catalogo, ma anche progettare una scala interna interamente su misura, così che si adatti perfettamente alla propria abitazione.







Tipologie di scale interne

Al momento della scelta ci si renderà conto che esistono diverse tipologie di scale interne, ciascuna con le proprie caratteristiche. L’aspetto estetico è un elemento fondamentale da tenere in considerazione, ma non ci si può limitare a questo: è necessario che la scala si adatti perfettamente al contesto e che sia pratica da utilizzare in quell’abitazione specifica.

Scale a chiocciola

Le scale a chiocciola sono la scelta perfetta per chi è alla ricerca di una soluzione elegante, ma ha bisogno anche di risparmiare spazio. Sviluppandosi su se stessa, la scala a chiocciola occupa meno spazio rispetto ad altre tipologie di scale, senza per questo essere meno comoda da utilizzare.

Un altro punto di forza è che può essere posizionata ovunque, in alcuni casi si decide addirittura di collocarla al centro della stanza. Si adatta bene a diversi stili di arredamento e contribuisce a valorizzare l’ambiente domestico, aggiungendo un tocco di classe e delle linee originali.







Scale a giorno

Le scale a giorno sono la soluzione classica ed anche la più diffusa attualmente in Italia. Si tratta di una scala dallo sviluppo lineare e che presenta dei gradini di forma e dimensioni regolari. E’ perfetta per chi ha bisogno di una scala interna in ambienti domestici di dimensioni medio – grandi, mentre non è consigliata nei piccoli appartamenti perché ha un ingombro maggiore rispetto alla scala a chiocciola.

Un punto di forza è la comodità: presenta, infatti, delle alzate minori e delle pedate maggiori proprio perché si sviluppa in maniera regolare in uno spazio più esteso. Per la realizzazione di questa tipologia di scala si possono utilizzare materiali differenti, da scegliere in base allo stile della propria abitazione ed al suo arredamento.

Prima della creazione di una scala a giorno sono necessarie delle verifiche strutturali, per accertarsi che questa venga installata correttamente. Si può richiedere di realizzare un modello utilizzando i muri perimetrali come punto di appoggio, oppure si può optare per una scala a giorno con struttura autonoma.







Scale modulari

Per ottenere la massima personalizzazione della scala si può decidere di investire su quelle modulari. Queste non sono realizzate come pezzo unico, ma sono composte appunto da diversi moduli, i quali si possono rapidamente montare insieme per ottenere la struttura definitiva.

I vantaggi della modularità sono la possibilità di personalizzare la scala, dando vita ad una struttura unica studiata appositamente per la propria abitazione, l’ottimizzazione e la valorizzazione dello spazio e, infine, la riduzione dei tempi di montaggio.

In conclusione, è bene ricordare che, indipendentemente dal tipo di scala con cui si deciderà di valorizzare e arricchire il proprio ambiente domestico, l’importante sarà affidarsi sempre a professionisti del settore in grado di proporre soluzioni di design dalla fattura pregiata.