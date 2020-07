Manta ha quattro "nuovi" cittadini italiani, cerimonia di benvenuto presso la sala consiliare del comune

Quattro nuovi cittadini che hanno visto riconosciuto lo status di italiani nel comune di Manta. Per la prima volta nel paese ai piedi del castello si è tenuta una cerimonia di benvenuto per chi ha ottenuto il riconoscimento di cittadinanza per discendenza o perchè nati in Italia e qui sono stati residenti fino al compimento del 18° anno.



"E’ un traguardo importante sia per la storia di Manta che per i nuovi cittadini. - spiega in una nota il primo cittadino di Manta Paolo Vulcano - La storia del nostro paese ci ricorda quanti italiani emigrarono all’estero in cerca di una vita migliore ed il riconoscimento della cittadinanza ai loro discendenti è un punto di arrivo importante e in molti casi a lungo atteso."

Per la giovane Pepaj Danila diventare maggiorenne ha assunto per lei un significato doppio perché le ha permesso di beneficiare della norma italiana che

riconosce ai ragazzi nati in Italia la possibilità di diventare italiani se vi risiedono

legalmente fino alla maggiore età.



La cerimonia sì è tenuta sabato 11 luglio nella sala consiliare di Manta. Qui il sindaco ha consegnato una pergamena e una copia della costituzione a Beacon Carolina e Maria Clara, a Pepaj Danila e a Caserio Barria Matias Nicolas.



"Il riconoscimento della cittadinanza italiana è un momento di altissimo valore

civico - continua il sindaco Vulcano - grazie al quale un cittadino straniero entra a far parte a pieno titolo della comunità, nella pienezza dei diritti e dei doveri che discendono dall’appartenere allo Stato italiano."



"Ancor di più, - continua - visto il momento storico e sociale che stiamo affrontando, questa cerimonia vuole testimoniare anche il desiderio da parte di ciascuno di noi che

la vita vada comunque avanti nonostante il Covid-19 e che per tutti noi è una

vera e propria ricchezza accogliere nella nostra comunità questi nuovi cittadini."