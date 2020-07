Mondovì: avviata indagine di mercato per l'affidamento del cineteatro "Baretti"

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi indispensabili al funzionamento del "Baretti", ovvero le attività di tecnico di palcoscenico, assistenza al pubblico/maschere, biglietteria, gestione sicurezza antincendio, pulizie. Resta nella facoltà dell'appaltatore la possibilità di organizzare, promuovere e realizzare proiezioni cinematografiche nelle giornate libere da eventi a titolarità comunale o degli enti terzi che richiedano l'utilizzo del teatro. Le stesse saranno a completo carico dell'appaltatore, che, parimenti ne incasserà i proventi; le spese per i consumi concernenti le utenze permarranno, in tal caso, in capo al Comune di Mondovì.

L'importo complessivo dei servizi, stimato sulla base del bilancio dell'ultimo triennio di gestione del teatro, è pari a 22.308 euro, al netto dell'IVA, ottenuto dalla previsione delle spese da sostenersi per i servizi nel periodo ottobre 2020-giugno 2021. L'intesa avrà quindi una durata di mesi 9 a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, presumibilmente il 1° ottobre 2020.

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Mondovì esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.mondovi@postecert.it entro le 12 di venerdì 31 luglio 2020.