Università del Mondolè: video su Facebook per imparare e restare aggiornati

Complice la pandemia di Coronavirus, che ha provocato la sospensione di qualsiasi attività in presenza, l'Università del Mondolè (promossa dai Comuni di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì) ha giocoforza dovuto reinventarsi e abbracciare un format "smart".

Le amministratrici comunali ideatrici del progetto lo hanno rivisitato in chiave multimediale Mondolè, con proposte video per tutta la famiglia, tradotte in trenta brevi clip pensate per incuriosire e appassionare, insegnare e divertire, tenere in forma mente e corpo nei mesi di lockdown.



"Forte dell'interesse suscitato, la #SmartUniMondolè si prepara a ripartire con una serie di nuovi appuntamenti che accompagneranno l'estate 2020 fra consigli di lettura, ricette di cocktail, benessere, fitness, riflessologia facciale, arte e storia locale - raccontano dalla sede dell'Università -. Ogni giovedì alle 18, a partire dal 16 luglio, sarà online un nuovo video sulla pagina Facebook uMondolè".



Le amministratrici promotrici del progetto desiderano ringraziare sentitamente "tutti i collaboratori e gli amici dell'Università del Mondolè che hanno raccolto l'invito a comporre il nuovo programma smart, fruibile comodamente da smartphone, tablet o PC".