Due incontri per bambini alla biblioteca civica di Ceva

La Biblioteca civica di Ceva “Aloysius Bertrand” si prepara a ospitare, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Monregalese e con la Cooperativa Caracol, due appuntamenti rivolti al pubblico più piccolo.

Sabato 31 gennaio e lunedì 16 febbraio, in occasione delle vacanze di carnevale, presso lo spazio bibliotecario cebano si terranno due eventi: uno a tema libri pop-up e uno avente come protagonista la magia.

Sabato 31 gennaio “Storie in rilievo”, lo spettacolo-laboratorio di letture di libri pop-up, porterà bambini e famiglie alla scoperta di libri molto speciali, che possono essere guardati, letti e toccati. Il laboratorio permetterà inoltre ai partecipanti di realizzare una pagina di libro in 3D.

A febbraio si terrà invece uno spettacolo-laboratorio di letture animate e animazione teatrale tra fate, streghe e lupi mannari. Anche in questo caso il laboratorio porterà alla creazione di un lavoretto atto a stimolare la manualità dei bambini, un cappello da mago o da strega realizzato con un foglio di carta.

Attraverso il gioco, i bambini potranno così scoprire i libri fin dalla più tenera età e la vera “magia” che questi celano: trame dalle mille sorprese che si intrecciano attraverso le parole.

“Siamo molto felici di ospitare due eventi per bambini e famiglie e ringraziamo la Biblioteca civica di Mondovì e il Sistema Bibliotecario Monregalese che ormai da alcuni anni ci coinvolgono e portano a Ceva appuntamenti per i più piccoli - afferma Cinzia Boffano, assessore alla Biblioteca civica -. Avvicinare alla lettura fin dalla più tenera età stimola curiosità e fantasia, non dimentichiamo poi che leggere ad alta voce e condividere il momento della lettura rafforza il legame tra il lettore adulto e il piccolo ascoltatore, creando nuove occasioni da vivere con figli e nipoti.”

Entrambe le giornate sono animate da Elena Griseri.

Le attività inizieranno alle ore 15.30 e sono consigliate per bambini di un’età compresa tra i 4 e gli 8 anni.