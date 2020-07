Cuneo: Marcello Cavallo nuovo presidente del Miac

Nel braccio di ferro per la presidenza del Miac tra Comune di Cuneo e Fondazione CrCuneo da una parte e Regione (Finpiemonte) dall’altra, l’hanno spuntata i primi. Marcello Cavallo , 63 anni, di Boves, ex funzionario della Coldiretti, presidente dell’associazione politico-culturale “Insieme”, amministratore della Banca di Boves e dell’Autostrada dei Fiori, è stato designato nuovo presidente al posto dell’ex sindaco di Peveragno Stefano Dho .

Il Miac (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo) sta attraversando un momento difficile, in parte causato dall’emergenza sanitaria, in parte dovuto al fatto che lo scorso anno il bilancio si è chiuso con un disavanzo di circa 300 mila euro. Al nuovo cda il compito di studiare nuove strategie per rilanciarne ruolo e finalità. In particolare per ciò che riguarda il settore zootecnico, ma non soltanto.