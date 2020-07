Cuneo pensa al turismo "post-Covid": domani la commissione alla Sala del Turismo

L'impegno era stato preso dall'assessore Luca Serale durante l'ultimo consiglio comunale di Cuneo - quello del mese di giugno - , e ad alcune settimane di distanza ha trovato compimento: domani (giovedì 16 luglio) alle 18, presso la Sala del Turismo di via Pascal, si terrà la riunione della IV^ commissione consiliare, incentrata proprio sul turismo cuneese in fase post-pandemica.

L'intenzione di realizzare nel più breve tempo possibile una commissione di questo tipo ha seguito - appunto in sede di consiglio comunale - la trattazione dell'interpellanza sul tema presentata su Laura Menardi; la consigliera si chiedeva soprattutto come la città avesse intenzione di porsi rispetto ai fondi contenuti nel "Riparti Piemonte" e se non fosse una buona idea puntare sulla promozione del Parco Fluviale Gesso e Stura (magari con un'iniziativa simile a quella delle cartoline virtuali messa in campo dall'ATL negli ultimi giorni).