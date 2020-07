Tarantasca: consegnata la targa celebrativa alla maestra Marisa Osenda

Giovedì 9 luglio presso la sala consiliare del Comune di Tarantasca è stata consegnata una targa celebrativa a Marisa Osenda, per ben 32 anni in servizio come maestra presso la locale scuola d'infanzia Regina Elena. Arrivato il momento della pensione, Osenda è stata omaggiata dall'amministrazione alla presenza del marito e delle colleghe, con una cerimonia festosa ma inevitabilmente “a ranghi ridotti”. Le parole di gratitudine del sindaco Giancarlo Armando e del vicesindaco Bruna Giordano si sono unite alla commozione dell'interessata, che ha ricordato con grande affetto chi l'ha accompagnata durante questo lungo percorso, dalle colleghe ai bambini, alcuni dei quali, diventati grandi, sono tornati tra quelle aule come genitori.