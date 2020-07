La Fiera del Marrone no, la Fiera del Tartufo sì: "Urgente dal sindaco Borgna un resoconto delle ragioni sottostanti la scelta"

Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il Sindaco di Cuneo ha comunicato che per l’anno 2020 non si terrà la Fiera Nazionale del Marrone. Una Fiera che rappresenta un evento di estrema rilevanza per tutta la nostra economia locale, ancor più in un momento di emergenza e crisi economica quale quello che stiamo affrontando.

In contemporanea alla scelta del Comune di Cuneo, l’amministrazione di Alba in maniera lungimirante e nel rispetto delle attuali normative ha comunicato come la Fiera del Tartufo si terrà attraverso un format rivisto ed innovativo. Tale scelta risulta ancora più in contrasto con quella del Comune di Cuneo, anche alla luce del fatto che quest’ultima è stata effettuata senza alcuna preliminare condivisione in Consiglio Comunale e pare altresì, come rilevato dalle dichiarazioni sugli organi di stampa, non condivisa nemmeno con le principali categorie interessate a tale evento.