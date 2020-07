Tavoli e consolle allungabile LG Lesmo, la rivoluzione dell’arredo intelligente

Innovazione e tradizione, due concetti contrapposti nel mondo dell’arredo. Ma è davvero così? LG Lesmo dimostra che l’artigianato Made in Italy può fondersi con innovazione e funzionalità. Il catalogo dell’azienda brianzola specializzata negli arredi trasformabili è costituito da creazioni uniche e originali, dalla consolle allungabile all’appendiabiti Fold’n’Flip, per arredare casa in modo intelligente.

Alla base di LG Lesmo c’è la risposta puntuale alle esigenze del cliente attraverso prodotti artigianali, 100% Made in Italy e realizzati con materiali di prima scelta. Attiva da oltre 30 anni, la produzione è contraddistinta da qualità e cura nei particolari, caratteristiche dell’artigianato della Brianza.

Le nuove sfide con cui ogni giorno si confrontano i progettisti sono legate alla riduzione degli spazi nelle case degli italiani e alle conseguenti esigenze di ottimizzazione degli ambienti. Il risultato è si concretizza nei mobili trasformabili dal design accattivante, come dimostra la consolle allungabile, per arredare con gusto e funzionalità.

Ottimizzare gli spazi con il Tavolo Magico di LG Lesmo

Il Tavolo Magico è uno dei prodotti più rappresentativi dell’opera di LG Lesmo. Pochi istanti e si trasforma da elegante tavolino da salotto a tavolo da pranzo che può ospitare fino a 16 persone. È disponibile in molteplici varianti: a rotazione, a libro, estensibile, allungabile, con piano in cristallo, ecc.

Ogni versione del Tavolo Magico consente una personalizzazione totale: il cliente può scegliere misura, stile e finitura. E questo accade per ogni segmento dell’offerta di LG Lesmo, con tantissime soluzioni per finiture e colorazioni. Solo per i tavolini allungabili il ventaglio di alternative è costituito da oltre 120.000 combinazioni.

Le consolle allungabili per arredare casa senza rinunce

Oltre ai Tavoli Magici, nel catalogo di LG Lesmo ci sono i tavoli quadro, che una volta appesi sembrano eleganti stampe, tavoli e consolle allungabili, tavoli multiforme. E ancora sedie pieghevoli e a scomparsa, e l’inconfondibile appendiabiti Fold’n’Flip. Tutti presentati in dettaglio sul sito www.lg-lesmo.it.

Perfetta per chi vuole eliminare ogni ingombro, la consolle allungabile occupa uno spazio minimo e può essere usata come tavolo da ingresso o piano di appoggio per il computer. La sua doppia anima le permette, una volta aperta, di estendersi (nel modello con profondità 51 cm) in una lunghezza di 4,76 metri. Anche in questo caso, per le finiture si può scegliere tra soluzioni classiche e moderne, a cui si aggiunge la variante con piano in cristallo.

Qualunque sia il modello di consolle allungabile desiderato, il cliente ha la certezza di acquistare un prodotto estremamente robusto, fatto per durare. I tavoli che figurano all’interno di questa sezione dell’offerta LG Lesmo hanno una tenuta di circa 120 kg per metro quadrato.

Vivi il piacere di un arredo elegante e a misura delle tue esigenze, scopri la rivoluzione LG Lesmo: www.lg-lesmo.it.