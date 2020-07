Gancia (Lega): "Da settembre nella Sottocommissione del Parlamento Ue per le questioni fiscali, incarico che mi consentirà di aiutare il mondo produttivo"

Voglio fare sempre di più per sostenere, tutelare e aiutare il nostro mondo produttivo, per stare al fianco di chi produce ricchezza e lavoro in Italia, ovvero imprenditori, piccoli commercianti e partite IVA.

Per questo da settembre farò parte della nuova sottocommissione del Parlamento Europeo competente per le questioni fiscali.

Grazie a questo mio nuovo incarico potrò vigilare maggiormente sul fronte della lotta alla frode e all’evasione, controllando al tempo stesso che non diventi un pretesto di accanimento fiscale.

Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.