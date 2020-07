Mondovì inaugura l'installazione sonora sulla torre del Belvedere

Avrà luogo a Mondovì venerdì 24 luglio, alle 18, l'inaugurazione della nuova attività del progetto ZOOART A.R.C.A: nell'ottica della valorizzazione di importanti siti del nostro territorio, l'artista di fama internazionale Liliana Moro presenterà una nuova installazione sonora, appositamente ideata per la torre civica del Belvedere.

"L'intervento sonoro realizzato - si legge nella nota diffusa a mezzo stampa - è un'esperienza immersiva che ha come soggetto il tempo. L'artista immagina l'architettura come una grande cassa acustica che accoglie e amplifica un respiro metafisico fatto di suoni. L'ascesa e la discesa, attraverso i sette piani della torre, sono concepite come un viaggio emozionale. Un cammino che, nel suo essere tempo in divenire, ci porta a indagare la nostra concezione, percezione e significazione temporale".