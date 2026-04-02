A Certosa di Pesio torna la fiaccolata al Sacrario Partigiano per l’81° anniversario della Liberazione

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, venerdì 24 aprile torna a Certosa di Pesio la tradizionale fiaccolata al Sacrario Partigiano, molto probabilmente l’unico cimitero partigiano d’Italia, luogo simbolo della memoria e dei valori della Resistenza.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Chiusa di Pesio insieme al Museo della Resistenza “I Sentieri della Memoria” e rappresenta un momento di forte partecipazione civile e comunitaria.

Il programma prevede alle 20:30 la partenza del bus gratuito da Via Roma, messo a disposizione dal Comune per studenti e cittadini. Alle 21 è fissato il raduno sul piazzale di Certosa di Pesio, da cui prende avvio la fiaccolata, seguita dalla commemorazione al Sacrario Partigiano.

Intervengono il sindaco di Chiusa di Pesio Claudio Baudino, le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Chiusa di Pesio-Peveragno con canti e letture, l’Associazione Partigiana Ignazio Vian e don Cristiano Bellino, vice parroco di Chiusa di Pesio.

L’orazione ufficiale è affidata a Monica Di Barbora, storica e dottoressa di ricerca in Educazione nella società contemporanea, responsabile della sezione Formazione e didattica dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri. La sua attività di ricerca si concentra sull’uso delle fotografie come fonti storiche, con particolare attenzione alla rappresentazione della deportazione nazifascista, della Resistenza e del colonialismo fascista, oltre che al lavoro delle donne in ambito fotografico e alla didattica della storia attraverso le immagini. Su questi temi ha pubblicato saggi e monografie ed è membro delle commissioni didattiche dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri e della Società italiana delle storiche, del comitato scientifico di Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni e del direttivo della Società italiana delle storiche.

Le celebrazioni proseguono sabato 25 aprile al Museo della Resistenza “I Sentieri della Memoria” in Piazza Cavour, con visite guidate e approfondimenti a ingresso gratuito, dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico al numero 0171 734990 o all’indirizzo iatchiusapesio@visitcuneese.it.