Guarene: i lavori all’asilo nido di Vaccheria sono entrati nella fase di conclusione

Proseguono a ritmi serrati i lavori nel nuovo asilo nido di Vaccheria a Guarene, struttura che farà parte dell’Istituto Comprensivo Mussotto e Sinistra Tanaro insieme alle vicine Scuola dell’Infanzia e Primaria.

Le ultime tre fasi comprendono il miglioramento dei marciapiedi nel cortile, con particolare attenzione all’area verde che collegherà l’edificio del nido con asilo e scuole, già oggi a buon punto, e l’allestimento dello spazio interno.

Il sindaco Simone Manzone ha recentemente illustrato con soddisfazione i prossimi passaggi: “Saranno posati nel mese di aprile gli arredi interni, per rendere fruibili gli spazi che accoglieranno i bimbi da 0 a 3 anni. Poi si provvederà alla terza e ultima fase di questa importante operazione che ha impegnato la nostra amministrazione in questi ultimi 3 anni. Entro l’estate si realizzeranno infatti le aree gioco esterne, distinte per le tre fasce d’età, nella superficie dell’ex campo di calcio.

Questi spazi potranno essere utilizzati non solo per lo svago, ma anche dai docenti per la didattica all’aperto. La struttura sarà pronta per l’anno scolastico 2026/27 e consentirà di accogliere i nostri bambini in un ambiente sicuro e protetto”.

Dopo i lavori di ammodernamento delle altre strutture e alla mensa, eseguiti nei mesi scorsi, si completa con il nuovo asilo nido un impegnativo ciclo di interventi alle scuole di Guarene, fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

In autunno la popolosa frazione di Guarene avrà dunque un polo scolastico moderno e funzionale, composto da Asilo nido (0-3 anni), Scuola dell’Infanzia (3-6 anni) e Scuola primaria (6-11) anni, inserito in una zona tranquilla e con spazi esterni che consentiranno ai bambini di crescere in un ambiente confortevole e sicuro.