Albisola Superiore, discussione degenera: anche tre cuneesi denunciati per rissa aggravata

Albisola Superiore, 5 persone, tre italiani e due albanesi, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Celle Ligure per rissa. Per tutti i coinvolti, due residenti a Savona già noti alle forze di Polizia e tre in provincia di Cuneo, è scattata una denuncia alla Procura per rissa aggravata.

L'episodio si è verificato intorno alle 3 di notte del 19 luglio nelle vicinanze della discoteca Golden Beach di Albisola Superiore, dove i protagonisti dell'accaduto, forse per una parola fuori posto, hanno iniziato un’accesa discussione passata poi alle vie di fatto con calci e pugni.

Le persone coinvolte, due del posto e tre villeggianti in riviera per il weekend, tutte di età adulta tra i 39 e i 42 anni, si sono affrontati per futili motivi. All’arrivo dei carabinieri di Celle Ligure i protagonisti della rissa si sono dileguati per le vie cittadine ma, grazie alle testimonianze raccolte e a serrate indagini, i militari sono riusciti a risalire ai cinque uomini.