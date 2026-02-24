Operazione antidroga dei Carabinieri in corso nel Monregalese

Tocca anche il Monregalese e in particolare la zona di San Giacomo di Roburent l’operazione per la prevenzione e il contrasto dello spaccio e traffico di stupefacenti che i Carabinieri stanno conducendo da questa mattina in diverse province italiane.

Numerosi i militari presenti sul territorio, impiegati in controlli che secondo testimoni nel piccolo centro del Monregalese avrebbero anche interessato una privata abitazione.

L’area viene intanto sorvolata da un elicottero dell’Arma, alzatosi dall’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo.

Notizia in aggiornamento.