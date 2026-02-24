 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 24 febbraio 2026, 11:53

Operazione antidroga dei Carabinieri in corso nel Monregalese

Importante presenza di militari nella zona di San Giacomo di Roburent, sorvolata anche da un elicottero dell’Arma

Operazione antidroga dei Carabinieri in corso nel Monregalese

Tocca anche il Monregalese e in particolare la zona di San Giacomo di Roburent l’operazione per la prevenzione e il contrasto dello spaccio e traffico di stupefacenti che i Carabinieri stanno conducendo da questa mattina in diverse province italiane.

Numerosi i militari presenti sul territorio, impiegati in controlli che secondo testimoni nel piccolo centro del Monregalese avrebbero anche interessato una privata abitazione.

L’area viene intanto sorvolata da un elicottero dell’Arma, alzatosi dall’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo.

***

Notizia in aggiornamento.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium