Alba, principio di incendio nei garage di una concessionaria di auto in corso Bra

Ha provocato danni contenuti il principio di incendio che nel pomeriggio di oggi si è sviluppato all’interno di alcuni box privati sottostanti una concessionaria di automobili in corso Bra ad Alba.

L’allarme è scattato poco dopo le 16.15, quando è stato notato del fumo fuoriuscire da un locale.

Immediata la richiesta di intervento ai Vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autobotte e un autopompa serbatoio.

I pompieri hanno avuto buon gioco nel mettere in sicurezza una batteria che aveva preso fuoco.