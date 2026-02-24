 / Cronaca

Cronaca | 24 febbraio 2026, 17:35

Alba, principio di incendio nei garage di una concessionaria di auto in corso Bra

Nel pomeriggio l’intervento dei vigili del fuoco giunti dal locale distaccamento

Ha provocato danni contenuti il principio di incendio che nel pomeriggio di oggi si è sviluppato all’interno di alcuni box privati sottostanti una concessionaria di automobili in corso Bra ad Alba.

L’allarme è scattato poco dopo le 16.15, quando è stato notato del fumo fuoriuscire da un locale.

Immediata la richiesta di intervento ai Vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autobotte e un autopompa serbatoio.

I pompieri hanno avuto buon gioco nel mettere in sicurezza una batteria che aveva preso fuoco.

