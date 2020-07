Spacca una vetrinetta del negozio Fontana di Cuneo: i poliziotti lo trovano seguendo le tracce di sangue

Numerose le segnalazioni, nelle ultime settimane, di schiamazzi notturni da parte di gruppetti di ragazzi che disturbano gli abitanti del centro storico. Nelle scorse settimane i poliziotti sono stati chiamati da un residente, che ha segnalato lo sfondamento di una vetrina.

Giunti sul posto, gli agenti hanno appurato come fosse stata parzialmente sfondata la vetrinetta del negozio di casalinghi Fontana, sotto i portici di via Roma. A terra tantissimo sangue. E proprio le tracce lasciate dal ferito hanno portato a lui, che si era rintanato in uno scantinato di un condominio di via Leutrum, proprio dietro la Questura.

Il ragazzo, F.Z., del 1990, è stato dapprima soccorso, in quanto vistisamente ferito, e poi denunciato per danneggiamento. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno infatti permesso di provare come fosse stato lui l'autore del gesto, fatto per puro divertimento, in quanto non è stato rubato niente.