Il ringraziamento dell'associazione Le Nuvole all'ASD Acaja Basketball school e alla Società Bocciofila Autonomi di Fossano per la nuova sede

L’associazione teatroeterapia Gruppo le Nuvole Onlus voleva ringraziare pubblicamente e sentitamente il comune di Fossano, l'ASD Acaja Basketball school e la Società Bocciofila Autonomi di Fossano per la loro umanità, buona volontà e professionalità.

Avere una sede per le nuvole è un traguardo molto importante, per noi una “vittoria” ancora più bella sapendo che è perfettamente incastonata in un ventaglio di iniziative, opportunità e nuove amicizie per tutti i nostri ragazzi, infatti la scintilla che ha fatto incontrare le nostre realtà è stata la proposta di formare una squadra di basket composta esclusivamente da ragazzi diversamente abili, da parte dell'ASD Acaja Basket, ovviamente l’idea ci ha subito appassionato e dopo aver parlato e valutato con i ragazzi e genitori abbiamo deciso di prendere letteralmente la palla al balzo!Se le persone si misurano con i fatti allora i fatti vanno riconosciuti ed evidenziati, per questo vogliamo raccontarvi di come appena venuti a sapere che eravamo sprovvisti di sede, gli Acaja e la Bocciofila si sono immediatamente messi in opera per fornirci i locali che ci servivano, riuscendoci in tempi record. In ogni caso vogliamo rassicurare che non abbandoneremo mai la nostra Savigliano che tanto ci ha dato in questi anni ed elencare tutte le realtà e le persone che ci hanno aiutato sarebbe impossibile ed è così che cogliamo questa occasione per ringraziarle tutte con un abbraccio forte e sincero, in particolare modo ci tenevamo a sottolineare l’attenzione e il supporto che ci ha rivolto la vicesindaco di Savigliano Alessandra Frossasco in questi anni con rispetto e puntualità. Terminiamo i ringraziamenti con il circolo territoriale di fratelli d'Italia di Savigliano per l’attenzione che ci ha rivolto, pur ricordando l’inviolabile natura apolitica e apartitica della nostra Associazione di Volontariato. Le nuvolette non si fermano mai se volete seguirci potete farlo su facebook mettendo mi piace su gruppo le nuvole oppure su instagram con le supernuvolette.