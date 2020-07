Saluzzo: inaugurato il nuovo sportello della Camera di Commercio

L’ufficio sarà aperto ogni mattina, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 su appuntamento. «La presenza dello sportello della Camera di commercio è importante - ha commentato il sindaco del Comune di Saluzzo Mauro Calderoni - perché la più piccola delle Sette sorelle è ai primi posti per dinamismo economico ed export. I servizi che vengono garantiti dallo sportello decentrato sono fondamentali per il tessuto imprenditoriale, in particolare per il nostro settore agro-alimentare. Infatti, per spedire i nostri prodotti di eccellenza oltre confine, molti Paesi stranieri richiedono ancora una serie di documenti cartacei. Con questa nuova sede manteniamo il servizio a km zero».